Divulgação A atriz Jussara Freire

Longe dos palcos desde 2010, quando estrelou bem sucedida montagem da comédia Mambo Italiano, Jussara Freire voltará aos palcos com a nova montagem de Vestir o Pai, comédia dramática de Mario Viana sobre uma família às voltas com a morte iminente de seu patriarca. Freire dará vida a mãe, que, cuidando do marido acamado, lida com a relação conflituosa com seus dois filhos.

Ainda sem data para chegar à cena, a nova montagem vai marcar uma nova produção da clássica obra de Viana. A última encenação da obra chegou aos palcos em 2016 estrelado por Cláudia Alencar em espetáculo que não estava à altura da dramaturgia do autor.

A nova montagem a ser estrelada por Freire será dirigida por Luiz Antonio Rocha e contará com Claudio Gabriel no elenco.



