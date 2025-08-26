Divulgação Taís Araújo e Lázaro Ramos em O Topo da Montanha

Taís Araújo e Lázaro Ramos se preparam para voltar à cena em 2026. A dupla vai reestrear o drama O Topo da Montanha, da dramaturga norte-americana Katori Hall sobre a última noite de vida do pastor e ativista Martin Luther King Jr. (1929-1968). A ideia é que a montagem retorne aos palcos no Rio de Janeiro em 2026, tão logo Araújo encerre as gravações de Vale Tudo e possa ter um tempo de descanso.

Na trama de Manuela Dias, baseada no roteiro original de Gilberto Braga (1945-2021), Leonor Bassères (1926-2004) e Aguinaldo Silva, Araújo dá vida à protagonista Raquel Accioly, interpretada originalmente na versão de 1988 por Regina Duarte.

A obra ganhou sua primeira montagem em 2009, em Londres, e chegou à Broadway em 2011, com Samuel L. Jackson e Angela Bassett nos papéis principais. A primeira produção brasileira estreou em 2015 sob a direção do próprio Lázaro Ramos.

A trama de O Topo da Montanha gira em torno de um encontro ficcional entre Luther King e a camareira de hotel Carrie Mae, que enfrenta o reverendo com uma visão de mundo mais prática se comparada à do ativista. A peça se passa na noite em que King havia proferido seu clássico discurso na cidade de Memphis, nos Estados Unidos, e tem como foco seus últimos momentos de vida.

O Topo da Montanha marca a segunda e mais bem sucedida parceria do casal no teatro. A primeira havia sido em 2007, com O Método Grönholm.



