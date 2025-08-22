Divulgação O cantor e compositor Jorge Vercillo

A celebração de 30 anos de carreira de Jorge Vercillo, que rendeu uma turnê comemorativa que rodou o Brasil em 2024, ainda tem óleo para queimar na estrada. Ao menos é essa a aposta do cantor, que estreia no dia 11 de outubro, na casa Qualistage, no Rio de Janeiro (RJ), JV30 Part II – Mais um Final Feliz, a segunda etapa do espetáculo em que enfileira os principais sucessos de suas três décadas de atividade.

Com um roteiro que - presumivelmente - vai beber da fonte do show anterior, JV30, a nova turnê traz como principal novidade a adesão do cineasta Rafael Dragaud, que assina a direção de imagem do show. Dragaud é o responsável por toda a montagem de Tempo Rei, a mega turnê de despedida de Gilberto Gil.



Em JV30 Part II – Mais um Final Feliz, um desenho inédito de luz e projeções vai acompanhar o repertório, que contará com temas como Que Nem Maré (2002), Fênix (2002), Homem-Aranha (2002), Monalisa (2003), Sensível Demais (1998), Final Feliz (2000), Encontro das Águas (Jorge Vercillo e Jota Maranhão, 1991) e Ela Une Todas as Coisas (2007).



Após a apresentação no Qualistage, Jorge Vercillo chega a São Paulo (SP) em 17 de outubro para única apresentação no palco do Vibra. Depois, o cantor segue para São José dos Campos (SP), Goiânia (GO) e Brasília (DF), entre outras capitais a serem anunciadas.



