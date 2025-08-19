Divulgação O cantor e compositor Djavan

Djavan agendou para 2026 o início da turnê que marca as comemorações de seus 50 anos de carreira, contados a partir do lançamento de A voz, o violão, a música de Djavan(1976), disco que marcou a estreia do cantor no mercado fonográfico e foi puxado nas rádios pelo samba Flor de Lis , tijolo indispensável na monumental obra construída pelo músico alagoano.



A turnê vai cair na estrada apenas no próximo ano, mas neste 2025, Djavan já se prepara para colocar no mercado seu novo disco de canções inéditas. De acordo com a coluna do jornalista Mauro Ferreira no G1, o álbum já tem título definido e vai contar com 12 faixas. Intitulado Improviso, o disco sai em 12 de novembro e será o ponto de partida para o repertório que vai compor o show de 50 anos de carreira do artista.



Ao lado das canções inéditas, é de se esperar que o músico alinhave também sucessos como a supracitada Flor de Lis (1976), Meu Bem Querer (1980), Sina (1982), Pétala (1982) Se (1992) e Eu te Devoro (1997), além de lados B nem sempre presentes em suas apresentações.



O último álbum de inéditas de Djavan, D, foi lançado em 2022 e seu show rendeu um registro lançado em disco e registro audiovisual, D - Ao Vivo em Maceió. É, portanto, de se imaginar que um futuro registro da turnê que divulgará Improviso não está fora de cogitação.



