Diego Padilha Ney Matogrosso no show Bloco na Rua

Um ano após esgotar os ingressos do Allianz Parque no que ficou conhecida como a maior apresentação de sua carreira, Ney Matogrosso anuncia o retorno ao palco armado na arena esportiva para uma segunda etapa da turnê Bloco na Rua, a mais longeva de sua carreira, em cartaz há seis anos.

Agendada para o dia 21 de agosto, a nova apresentação contará com uma novidade no que diz respeito à anterior. Ao menos no que diz respeito ao título. Isso porque o músico incorporou o subtítulo de Homem com H ao show Bloco na Rua em alusão tanto ao filme de Esmir Filho, que arrastou multidões aos cinemas, quanto ao musical de Marília Toledo e Emílio Boechat, igualmente exitoso e que volta à cena em setembro em São Paulo.



A apresentação em agosto de 2024, inclusive, compôs o desfecho do filme de 2025, com imagens inéditas registradas pela equipe de Esmir Filho. Em Bloco na Rua - Homem com H, Matogrosso apresenta um repertório que costura canções de compositores malditos como Itamar Assumpção (1949-2003) e Sérgio Sampaio (1947-1994) a clássicos do repertório de Rita Lee (1947-2023), Raul Seixas (1945-1989) e do grupo Secos e Molhados, onde o músico iniciou sua carreira.



O título Bloco na Rua é alusão à canção Eu Quero é Botar meu Bloco na Rua (1972), título mais conhecido da obra de Sampaio. Entre as canções que compõem a apresentação estão Pavão Mysteriozo (Ednardo, 1974), O Beco (Herbert Vianna/ Bi Ribeiro, 1988) e Coração Civil (Milton Nascimento/ Fernando Brant, 1971).



De seu repertório clássico, Matogrosso resgata pérolas como Postal de Amor (Fagner/ Ricardo Bezerra/ Fausto Nilo, 1975) e Tem Gente com Fome (João Ricardo sobre versos do poeta Solano Trindade, 1979)



A nova etapa do show conta ainda com a adição do forró Homem com H (Antônio Barros, 1974), ausente da gravação oficial do show, mas adicionada ao repertório no momento em que o músico começou a levar a turnê para grandes festivais. Um dos momentos de destaque de Bloco na Rua é a interpretação interiorizada de Como Dois e Dois , o blues de Caetano Veloso lançado por Roberto Carlos em 1971.



Os ingressos começam a ser vendidos hoje (22) a partir das 14h na bilheteria geral e às 15h nas bilheterias físicas. Ainda não há informações sobre valores e horário da apresentação.



