Leo Aversa A cantora Marisa Monte

Nem bem anunciou a venda de ingressos de sua nova turnê, Phonica, em que divide a cena com uma orquestra, Marisa Monte já anunciou datas extras ao menos para duas capitais: São Paulo e Rio de Janeiro. Isso porque os ingressos para as apresentações na Brava Arena do Jockey (RJ) e no Parque do Ibirapuera (SP) se esgotaram em menos de 24 horas.



As novas apresentações acontecem nos dias 02 e 09 de novembro no Rio e em São Paulo, respectivamente. A venda para o público geral começa no dia 25 de agosto. Para as outras cidades da turnê, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília e Porto Alegre, a previsão é de que os ingressos também se esgotarão ao longo da semana.



Na turnê Phonica, Marisa Monte vai passar seu repertório pelo filtro orquestral, a exemplo do que fez em junho de 2024, quando se apresentou na Cidade Universitária da Universidade de São Paulo acompanhada da Orquestra Sinfônica da USP (Osusp).



Os ingressos das apresentações no Rio de Janeiro custam de R$237,50 (meia) a R$475 (inteira) com previsão de virada de lote (custando de R$285 a R$570) na pista. Pista premium sai de R$360 (meia) a R$865 (inteira), também com previsão de virada de lote (R$432,50 a R$865). Camarotes custam de R$360 a R$720 (com virada de R$432,50 a R$865).



Já em São Paulo, os ingressos custam de R$250 (meia) a R$500 (pista no primeiro lote), R$ 300 a R$600 (pista, segundo lote); R$375 a R$750 (pista premium, primeiro lote) e de R$450 a R$900 (pista premium, segundo lote).



