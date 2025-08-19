Roberto Filho A cantora e compositora Leila Pinheiro

Cantora, compositora e instrumentista paraense que despontou nas paradas em 1985 quando defendeu o samba Verde (Eduardo Gudin/ José Carlos Neto), durante o Festival dos Festivais, Leila Pinheiro celebra 45 anos de carreira neste 2025 com o show inédito Viva meu Samba, com estreia agendada para os dias 06 e 07 de setembro no palco do Teatro Paulo Autran do Sesc Pinheiros.



Os 45 anos, contudo, não são - naturalmente - contados a partir do festival. Isso porque a artista já era cantora com um caminho em vias de sedimentação tanto dentro quanto fora do Brasil quando subiu ao palco do evento transmitido pela Rede Globo para interpretar o samba de Gudin.



Foi em 1980, ainda na cidade natal de Belém (PA), que a cantora deu o pontapé inicial de sua carreira com a estreia do show Sinal Fechado no palco do histórico Theatro da Paz. A partir de então, a artista já dera os primeiros passos no mercado musical. Seu primeiro álbum, o independente Leila Pinheiro(1981) não lhe garantiu a atenção do público, mas lhe rendeu o respeito de colegas de profissão, como os componentes do Zimbo Trio.



Ao lado do grupo, Pinheiro excursionou parte do Brasil e um pedaço grande da Europa e da Ásia antes de classificar o samba de Gudin em terceiro lugar no festival, que lhe rendeu ainda o prêmio de cantora revelação e um público para chamar de seu que, ao longo do tempo, se tornou séquito fiel e paulatinamente renovado pela cantora.



É sintomático, portanto, que a artista escolha o samba como ritmo principal para a celebração de seus 45 anos de carreira com o show Viva meu Samba. Sob a direção musical da própria cantora e direção do pesquisador e produtor Marcus Fernando, o show vai alinhavar sambas de nomes como Paulinho da Viola ( Retiro ), Dona Ivone Lara (1921-2018) e Jorge Aragão ( Tendência ), Aldir Blanc (1946-2020) e João Bosco ( Nação ) e Xande de Pilares ( Trilha do Amor , composto com Rogério Bernini).



Pilotando seu piano, Leila Pinheiro será acompanhada por Hudson 7 Cordas (violão 7 cordas), Diego Zangado (bateria), Julio Florindo (baixo), Leandro Pereira (cavaco e violão) e André Siqueira (percussão).



As apresentações em São Paulo acontecem às 20h (sábado) e às 18h (domingo). Os ingressos custam de R$35 (meia) a R$70 (inteira). Depois, a cantora sobe ao palco do Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro, para sessão única no dia 10 de setembro, às 20h, com ingressos que custam de R$25 (meia) a R$140 (inteira).



