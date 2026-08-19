Divulgação Cenas do longa "Deixe me viver"

O que você faria se sua filha decidisse interromper o tratamento diante de um câncer terminal? É a partir desse dilema que se desenvolve “Deixe-me Viver”, longa-metragem brasileiro que será exibido no Inffinito Brazilian Film Festival, em Miami, nos Estados Unidos, no dia 7 de setembro.

Dirigido por Walther Neto, o filme chamou a atenção da organização do festival após sua pré-estreia em Cannes. Embora não esteja na disputa por um prêmio, a produção foi convidada para integrar a programação do evento, considerado um dos principais festivais dedicados ao cinema brasileiro no exterior.

Foto: Soraya Ursine Cat Dantas, Stephano Strand eWalther Neto

Segundo o diretor, o convite ganhou um significado especial porque o filme ficou pronto depois do encerramento das inscrições.

O filme ficou pronto somente depois que as inscrições para o festival já tinham acabado. Porém, a organização viu o filme e nos convidou para exibir o nosso longa. Estávamos de olho nesse festival há uns dois anos e, por conta disso, ficamos muito felizes. É o festival brasileiro mais importante exibido em Miami, e poder estar lá com esse nosso projeto, com nosso elenco e produtores, é algo muito importante, pois isso significa realmente reconhecimento Walther Neto

A equipe do longa estará em Miami no dia 7 de setembro. No fim de outubro, a produção terá pré-lançamentos no Brasil e iniciará o circuito de exibição nos cinemas.

Divulgação Deixe me viver

“O filme aborda um tema que faz parte do cotidiano de muitas famílias: o câncer. O roteiro também passa por questões como o câncer infantil, as relações familiares e a maneira como cada pessoa lida com o tempo. Foi tanta gente importante ali, que deu um espaço grande para que o filme crescesse, e a consagração é estar nesse festival, que está nos empolgando muito”, ressaltou o diretor.

Sobre o filme

Escrito por Mônica Carvalho, “Deixe-me Viver” acompanha Júlia (Cat Dantas), uma adolescente de 14 anos diagnosticada com câncer terminal que decide interromper o tratamento para aproveitar o tempo que lhe resta sem sofrimento.

Divulgação Deixe-me viver

A escolha coloca a mãe, Andrea (Mônica Carvalho), diante de um dilema e também a aproxima do ex-marido, Albert (Humberto Martins), enquanto os dois tentam lidar com a situação.

Em meio a esse período, Júlia conhece Miguel (Stephano Strand), com quem vive uma história de amor e superação.





O elenco ainda reúne nomes como Luciana Vendramini, Roberta Rodrigues, Daniela Albuquerque, Oscar Magrini e Eduardo Silva.

O festival

O Inffinito Brazilian Film Festival é considerado o maior festival de cinema brasileiro realizado no exterior e celebra, em 2026, sua 30ª edição.

Ao todo, 70 filmes foram selecionados para as mostras competitivas e paralelas. As produções serão exibidas entre os dias 3 e 12 de setembro, em Miami, nos Estados Unidos.