Reprodução/Globonews Aline Midlej na GloboNews

A apresentadora Aline Midlej passou por uma saia-justa durante o Jornal das Dez, da GloboNews. A jornalista lidou com orientações confusas e precisou até perguntar à equipe técnica para saber qual conteúdo deveria chamar na programação.

Tudo começou durante a participação da repórter Beatriz Borges, que estava direto de Brasília. Sem saber se poderia continuar na conversa ou se deveria chamar um vídeo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Aline pediu orientação à equipe.

"Beatriz Borges continua com a gente agora ou eu chamo a entrevista do Lula? Eu preciso que vocês me orientem aí no switcher", enfatizou a jornalista, mencionando a sala que comanda toda a parte técnica da atração.

"Vamos rodar o intervalo para a gente organizar tudo direitinho?", disse. "Está no ponto [o vídeo] ou não está, gente? Porque o assinante está confuso. Então, está bom, vamos agora ouvir o presidente Lula e peço desculpas pela confusão", reclamou.



a aline midlej indo de christiane pelajo no edição das 16h no J10 pic.twitter.com/7SS0WHORo6 — nico 📺 (@feeddonico) August 19, 2026





Crise história do Globonews

Mesmo a GloboNews mantendo a liderança no país, os números de audiência mostram que o canal de TV por assinatura do Grupo Globo começou a estremecer nos índices. Embora siga bem nacionalmente, em algumas praças, passa a ser incomodado pela CNN Brasil, Record News e Jovem Pan.

Devido a isso, o jornalismo da emissora passou por algumas reformulações para estancar a queda, principalmente em São Paulo. Essa pode ser considerada a sua maior crise em 30 anos, desde que o canal foi lançado, em outubro de 1996.

Pode-se dizer que a emissora do Grupo Globo enfrenta sua pior crise também no aspecto editorial. O auge da desestruturação aconteceu em março de 2026, quando houve o "Escândalo do PowerPoint", durante a cobertura do caso Banco Master.

Na época, o canal mostrou um infográfico que tentava ligar indiretamente o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao banqueiro Daniel Vorcaro. No entanto, a arte não trazia figuras da oposição e do Banco Central com ligação ao caso.

A repercussão foi extremamente negativa, fazendo com que a GloboNews pedisse desculpas ao vivo, admitindo que o material estava em "desacordo com os princípios editoriais" da empresa.

O fato gerou uma mancha no jornalismo global: dois meses depois, o chefe de redação da GloboNews, Carlos Jardim, que exercia o cargo desde 2013, deixou o canal de TV por assinatura em meio à polêmica que balançou as estruturas da emissora.



