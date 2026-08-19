MC Peão leva susto ao ser atingido por efeito especial no rosto
Reprodução Instagram
MC Peão leva susto ao ser atingido por efeito especial no rosto


Jeninho, conhecido artisticamente como MC Peão e dono da voz de “Peão Todo Tatuado”, compartilhou nesta última terça-feira (18) um vídeo de um show recente em que passou por um momento inesperado durante a apresentação. O cantor se aproximou da beirada do palco para interagir com o público, mas acabou sendo atingido em cheio no rosto por um disparo de efeitos especiais. 

Apesar do susto e da tensão provocados pelo acidente, o artista levou a situação com bom humor e compartilhou o registro nas redes sociais. A gravação mostra o momento em que o efeito é disparado enquanto ele estava próximo aos fãs, surpreendendo tanto o cantor quanto quem acompanhava a apresentação.


Fãs reagem ao acidente

A publicação rapidamente chamou a atenção dos seguidores de MC Peão, que demonstraram preocupação com o artista e comentaram sobre o ocorrido .

“Gato tem 7 vidas, você tem 6 ainda!!!”, escreveu uma seguidora. “Deus o livra de todo o Mal”, comentou outra.

O cantor Thiago Castelli também reagiu ao vídeo e brincou com a situação: “Ninguém passa impune por esses lançadores”. Já uma fã aproveitou a publicação para fazer um alerta sobre os riscos do incidente. “Se estão brincando não imaginam o estrago se tivesse atingido os olhos dele”, afirmou.


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