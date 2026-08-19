Reprodução Instagram MC Peão leva susto ao ser atingido por efeito especial no rosto





Jeninho, conhecido artisticamente como MC Peão e dono da voz de “Peão Todo Tatuado”, compartilhou nesta última terça-feira (18) um vídeo de um show recente em que passou por um momento inesperado durante a apresentação. O cantor se aproximou da beirada do palco para interagir com o público, mas acabou sendo atingido em cheio no rosto por um disparo de efeitos especiais.

Apesar do susto e da tensão provocados pelo acidente, o artista levou a situação com bom humor e compartilhou o registro nas redes sociais. A gravação mostra o momento em que o efeito é disparado enquanto ele estava próximo aos fãs, surpreendendo tanto o cantor quanto quem acompanhava a apresentação.





Fãs reagem ao acidente

A publicação rapidamente chamou a atenção dos seguidores de MC Peão, que demonstraram preocupação com o artista e comentaram sobre o ocorrido .

“Gato tem 7 vidas, você tem 6 ainda!!!”, escreveu uma seguidora. “Deus o livra de todo o Mal”, comentou outra.

O cantor Thiago Castelli também reagiu ao vídeo e brincou com a situação: “Ninguém passa impune por esses lançadores”. Já uma fã aproveitou a publicação para fazer um alerta sobre os riscos do incidente. “Se estão brincando não imaginam o estrago se tivesse atingido os olhos dele”, afirmou.



