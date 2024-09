Reprodução: Instagram Shawn Mendes é visto em Caldas Novas

O cantor Shawn Mendes , que se apresentou no Rock in Rio 2024 no último domingo (22), foi visto em Caldas Novas, cidade localizada em Goiás . O registro foi publicado na última quinta-feira (26) por um usuário do Instagram. No vídeo, o astro aparece tirando fotos com os fãs.



"Eu estou passado que o Shawn Mendes está em Caldas Novas", iniciou ele. "Se eu fosse essas moças, eu já tinha pulado no colo dele", brincou. Após o momento, os internautas viralizaram a chegada do canadense na cidade.

Assista:

"Num calor desse o que esse homem está fazendo em Caldas Novas, gente?", escreveu uma usuária. "O homem não quer ir embora de jeito nenhum", acrescentou um segundo. "Esse amou o Brasil de verdade", avaliou um terceiro.

Shawn Mendes, dono dos hits "Treat You Better" e "If I Can't Have You", se apresentou no último dia de shows do Rock in Rio 2024. Principal headliner do Palco Mundo, o cantor pop encerrou o festival com uma performance que passou pelos seus principais sucessos.

