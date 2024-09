Reprodução/Youtube Queen no Rock in Rio

A primeira edição do Rock in Rio , em 1985 , ficou marcada eternamente com a apresentação do Queen, nos dias 11 e 18 de janeiro. O show entrou para a história como um dos mais icônicos da história do rock.

Além das cenas marcantes da plateia brasileira, o primeiro dia de show contou com recorde de público com 300 mil pessoas na antiga Cidade do Rock, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro.





Apesar a sintonia em cima do palco, os integrantes da banda estavam brigados na época e exigiram camarins separados. Além disso, o público precisou esperar pelas duas horas de atraso para o início da apresentação.

O setlist recheados de sucessos como 'We Will Rock You', 'We Are the Champions', 'I Want to Break Free' e 'Bohemian Rhapsody', deixou para a história um dos coros mais bonitos de 'Love of my Life', que também ganhou destaque especial no filme Bohemian Rhapsody.





A chuva e a lama não atrapalharam o público em presenciar o show que elevou o patamar do festival, que conseguiu levar nomes como Prince, George Michael, Megadeth e Guns N’ Roses, para a segunda edição, em 1991, no estádio de Maracanã.

Rock in Rio 2024

Neste ano, o festival chega à 40ª edição. Os shows ocorrem nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, na zona oeste do Rio.

