Foto: Divulgacao The Town nasce com vocação de ser maior que o Rock In Rio





Finalmente chegou o grande dia do The Town sair definitivamente do papel e iniciar sua história em São Paulo , no Autódromo de Interlagos , onde tantos outros festivais musicais tem acontecido.

Fui convidado para conhecer as novas instalações do festival e fiquei bastante surpreso - e até mesmo convencido - da grandiosidade que o evento promete ser e que, certamente, está fadado a fazer história.





Todos os detalhes técnicos e estéticos foram meticulosamente cuidados para que as 500 mil pessoas - o público esperado para o festival - possam desfrutar das 235 horas de shows em um espaço projetado de 360 mil metros quadrados .

A Área Vip do The Town foi elaborada com o maior bom gosto possível, com suas instalações modernas e confortáveis.

Outro ponto importante que chama a atenção, são as ativações de grandes empresas parceiras que estarão presentes no The Town: Itaú, Wolkswagen, Seara e Heineken - algumas para simples citação - são protagonistas em suas áreas de atuação e principais atores em suas indústrias. Elas também apresentarão seus produtos e novidades.

Só a Heineken anunciou um robusto investimento de R$ 5 milhões em chopp para o festival.

Metrô e CPTM firmaram acordos com o The Town para que ninguém tenha desconforto ao chegar ao evento e retornar aos seus lares: vão funcionar 24 horas por dia .

Transportes especiais para o festival também estarão presentes em vários pontos de São Paulo .

Até mesmo placas de trânsito, indicando caminho para o Autódromo de Interlagos , foram colocadas em diversas regiões da enorme capital paulistana, como parte de uma robusta operação de mobilidade urbana.

É uma movimentação grande e incomum para um evento musical.

O lineup contratado para o The Town é a resposta: Bruno Mars, Foo Fighters, Maroon 5, Post Malone, Alok, Ludmilla, IZA, Maria Rita, Bebe Rexha, Kim Petras, Pitty e Demi Lovato , entre muitos outros.

Na coletiva de imprensa do festival, realizada na última quarta-feira (30), era perceptível o otimismo de seus organizadores e parceiros comerciais, deixando no ar um sentimento diferente.

De que, possívelmente, o The Town nasce com vocação de ser maior que o Rock In Rio , case de sucesso mundial de Roberto Medina desde sua primeira e histórica edição em 1985.



E não duvido que se transforme em uma grande marca , como a do grande icônico festival na Cidade Maravilhosa , que já foi reproduzido em outros países, como Portugal, Espanha e EUA .

O DNA do The Town deve mostrar que ele é para o mundo .

Mas, primeiramente, será em São Paulo .

A conferir.