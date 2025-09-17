Reprodução/Divulgação Brasileiros brilham entre indicados ao Latin GRAMMY 2025

A música brasileira mais uma vez terá presença marcante no Latin GRAMMY 2025, que chega à sua 26ª edição no dia 13 de novembro, em Las Vegas. A lista de indicados, divulgada nesta quarta-feira (17), pela Academia Latina da Gravação, traz nomes consagrados e também n ovos talentos do país disputando algumas das principais categorias da premiação.

Entre os destaques está Liniker, que concorre em três frentes centrais: Gravação do Ano (“Ao Teu Lado”), Álbum do Ano (Caju) e Canção do Ano (“Veludo Marrom”). O trabalho da artista ainda aparece na categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa e em Engenharia de Gravação.

Na categoria Artista Revelação, duas vozes brasileiras prometem chamar atenção do público internacional: Juliane Gamboa e Sued Nunes.

O rap e o hip hop nacionais também marcam presença, com Djonga, BK’ e Marcelo D2 entre os indicados. Já o samba e o pagode chegam representados por Alcione, Mart’nália e Zeca Pagodinho, reforçando a diversidade da produção musical brasileira.

Outros artistas indicados incluem Papatinho, Yamandu Costa, Hamilton de Holanda, Palavra Cantada, Marina Sena, Luedji Luna, Rachel Reis, Rubel, Ana Castela, Chitãozinho & Xororó, Lauana Prado, Natascha Falcão, João Gomes e até Milton Nascimento, que aparece em colaboração com Paul Simon e Esperanza Spalding.

Brasileiros indicados em destaque

Gravação do Ano: “Ao Teu Lado” – Liniker

Álbum do Ano: Caju – Liniker

Canção do Ano: “Veludo Marrom” – Liniker

Artista Revelação: Juliane Gamboa e Sued Nunes

Melhor Álbum Urbano: MPC (Música Popular Carioca) – Papatinho

Melhor Álbum Instrumental: Ida e Volta – Yamandu Costa; Saga – Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática

Melhor Álbum de Jazz Latino: Hamilton de Holanda Trio - Live in NYC – Hamilton de Holanda

Melhor Álbum Infantil: Cenas Infantis – Palavra Cantada

Melhor Álbum de Samba/Pagode: Alcione, Marcelo D2, Mart’nália, Zeca Pagodinho e Sorriso Maroto

A lista completa conta com 60 categorias, incluindo ainda indicações para pop, rock alternativo, sertanejo, música cristã e projetos audiovisuais.

Impacto global da música latina

“O impacto da música latina em nível global continua crescendo, e todos os artistas indicados refletem sua grande diversidade e riqueza”, afirmou Manuel Abud, CEO da Academia Latina da Gravação, durante o anúncio oficial.

A última fase de votação acontece entre 1º de outubro e 13 de novembro, quando os vencedores serão revelados ao vivo, em uma cerimônia transmitida pela TelevisaUnivision diretamente da MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas.