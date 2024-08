Juliana Morales Trechos lindos de CAJU, da Liniker, para usar na legenda de suas fotos

E

m menos de 24 horas do lançamento, na última segunda-feira (19), o novo álbum de Liniker intitulado ‘CAJU’ alcançou seis milhões de reproduções. Um sucesso mais que merecido! Além de melodias gostosas, as letras das canções conquistaram o público, com poesia e sensibilidade.

Além de entrar para a sua playlist, os trechos das músicas podem render boas mensagens para serem usadas nas legendas das suas fotos nas redes sociais. A seguir, separamos algumas sugestões legais para essa finalidade. Confira!

CAJU

“Eu me encho de esperança, de algo novo que aconteça

Quem despetala a rosa estará lá pro que aconteça?”

TUDO

“Se eu for imensa pra você

Sinto muito”

“E se não der pé

Eu não vou desistir

Porque amor pra mim

É tudo”

VELUDO MARROM

“Hoje, quem me ligar, digo que tô

Nas nuvens de um poeta ou algo assim”

AO TEU LADO

“Pensei que mandar um poema daria o tom

Talvez uma colcha, retalhar mais um sonho bom”

ME AJUDA A SALVAR OS DOMINGOS

“De olhos abertos, eu vi um trem

Que me levou pra sonhar longe”

NEGONA DOS OLHOS TERRÍVEIS

“Diz que vai na fé pro que der e vier

Diz, não vai parar, nada pode parar”

MAYONGA

“Passava a vida aos olhos dela

Até que parei, pedindo pra falar ao coração

Que eu quero paz e alguém pra ficar um tempo

E dure mais que um verão

O amor, uma rotação do luar”

PAPO DE EDREDOM

“De longe, não há defeitos

Nós dois na multidão”

POPSTAR

“Agora eu sei que meu amor é um pote de ouro

Tesouro raro, impossível não me amar”

FEBRE

“É puro meu amor e sincero, não tem lero-lero

Tô te dando a letra porque é você que eu quero”



“Vinte e quatro horas do meu lado e cê vai ver

Que eu sou mais que magia, muita coisa, pode crer”

POTE DE OURO

“Seria bem mais bonito como eu sonhei um dia

Sermos felizes, invencíveis, cê sabia?”

DEIXA ESTAR

“Só o mistério vai te guiar

Seja nos sonhos, pra qualquer lugar”

SO ESPECIAL

“So you’ve been sayin’ that I’m special, when

I close my eyes, I feel our connection”

TAKE YOUR TIME E RELAXE

“Tomara que hoje faça um dia de Sol

E, se houver neblina, que eu seja um Sol interno”

E aí, qual música é a sua preferida de CAJU?