Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais neste domingo (14) para prestar uma homenagem póstuma a Herneto Pascoal. O multi-instrumentista alagoano teve a morte anunciada no sábado (13). A causa do falecimento não foi divulgada.

"A música e a cultura brasileira devem muito a Hermeto Pascoal, que nos deixou neste sábado, dia 13, aos 89 anos. O talento e a incansável criatividade deste alagoano de Arapiraca o consagraram internacionalmente, e influenciaram gerações de músicos de todo o mundo", começou o presidente do Brasil.





"Multi-instrumentista, compositor e arranjador, Hermeto transformou em música tudo o que tocava: do piano à flauta, do berrante até instrumentos improvisados de cozinha e brinquedos. Dialogou com o jazz, a música popular brasileira e as tradições regionais. Em 2010, eu tive a honra de condecorá-lo com a Ordem do Mérito Cultural", acrescentou.

Em seguida, Lula prestou apoio aos familiares e amigos do musicista, que deixou seis filhos, 13 netos e dez bisnetos. O político ainda ressaltou o comportamento alegre e enérgico característico de Hermeto e pediu para que os brasileiros celebrassem o legado dele.

"Hermeto sempre nos ensinou a não deixar a tristeza dominar. Por isso, convido os brasileiros a celebrarem sua história e sua música. Minha solidariedade à família, aos amigos e a todos que foram inspirados por sua arte. O Brasil se despede com gratidão deste grande artista", concluiu.

Considerado por críticos da indústria fonográfica como ícone da música brasileira, Hermeto Pascoal nasceu no dia 22 de junho de 1936 em Olho d'água, povoado próximo ao município de Lagoa Grande, situado na região de Arapiraca (AL).

O multi-instrumentista morreu aos 89 anos, conforme informado pelos familiares dele, em um comunicado divulgado nas redes sociais. O artista estava internado no hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. A família optou por não expor a causa da morte.

"Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música", declara a nota, que ainda acrescenta: "No exato momento da passagem, seu Grupo estava no palco, como ele gostaria: fazendo som e música. Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta".