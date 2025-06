Reprodução Instagram; Globo Lula parabeniza Wagner Moura

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 79 anos, surpreendeu o público ao surgir em um vídeo parabenizando o ator brasileiro Wagner Moura, de 48. O artista ganhou ainda mais destaque midiático após vencer o prêmio de Melhor Ator em Cannes.

Esta é a primeira vez que um brasileiro é premiado na categoria de um dos festivais mais importantes da cinematografia internacional. O presidente do Brasil rasgou elogios ao artista, que protagonizou o longa-metragem "O Agente Secreto".

"Wagner, querido, você pode ter certeza que você é o orgulho desse país", começou o político. “A cultura ensina as pessoas, torna as pessoas mais cultas, politizadas, gera milhões de empregos”, acrescentou.





Wagner se emocionou com as felicitações e agradeceu Lula: “Eu acredito que Brasil é o país que tem vocação para cultura. Você não sabe a alegria que me dar estar falando com você”.

Assista:





Quais prêmios a produção levou?

Muito se engana quem pensa que Melhor Ator foi o único destaque do Brasil no Festival de Cannes, na França. "O Agente Secreto" se consagrou como a obra mais vitoriosa da premiação. O longa-metragem nacional recebeu quatro pêmios: o Fipresci Prize e o Prix du Cinémas de Art e Essai.

Da mesma forma, Kleber Mendonça Filho levou o título de Melhor Diretor. Essa foi a primeira vez que um diretor brasileiro leva o prêmio desde 1969, quando Glauber Rocha levou o prêmio por " Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro ".