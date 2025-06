Raphaela Cunha Aymeric em sua primeira apresentação no Teatro Gazeta





Aymeric aqueceu a noite frita da última sexta-feira (6) com o espetáculo Chanson do Brasil , no Teatro Gazeta, em São Paulo. O cantor francês, radicado no país há 14 anos, vem se destacando no cenário cultural paulista e conquistando o público com suas interpretações únicas de clássicos da MPB em versões bilíngues – já conhecidas por seus seguidores nas redes sociais.

No repertório, além de releituras, também apresentou composições autorais de canções francesas, em uma performance marcada por sensibilidade, carisma e claro, alguns clássicos desse país.





O show teve início com uma homenagem emocionante a Édith Piaf, com uma interpretação do clássico Je Ne Regrette Rien . Mas não demorou para que o Brasil tomasse conta do setlist cuidadosamente selecionado. Logo em seguida, ele encantou o público com Carinhoso , de Pixinguinha, e, a partir daí, seguiu mesclando canções em francês com grandes sucessos da MPB, criando uma fusão envolvente entre as culturas.

Raphaela Cunha Aymeric durante show no Teatro Gazeta em São Paulo





O artista declarou seu amor pela bandeira verde e amarela ao engatar Sozinho , composta por Peninha em 1997 e eternizada na voz de Caetano Veloso. “Ouvi essa música em um boteco aqui e me emocionei muito. Gosto da musicalidade dos brasileiros. Moro nesse país há mais de 14 anos. Daqui eu não saio,” afirmou sendo ovacionado pelo público.

Durante o show, os fãs acompanhavam atentamente cada canção, mergulhando em uma verdadeira viagem ao coração da França. O país europeu, tradicionalmente reconhecido pro sua sofisticação no universo da moda e da gastronomia, revelou, por meio da voz de Aymeric, outra faceta igualmente atraente: a riqueza musical.

Com seu carisma, o cantor reafirmou que a França vai muito além dos clichês culturais. Ao unir a delicadeza da chanson française à essência da MPB, o artista não apenas emocionou o público, mas reforçou o elo entre as duas culturas.

Raphaela Cunha Aymeric





Confira o setlist:

Je Ne Regrette Rien

Carinhoso

La Mer

Garota de Ipanema

La Bohème

Sozinho

La Vie en Rose

Paula

Wave

Quelq'un M'a Dit

Resposta ao Tempo

Hier Encore

Asa Branca

Et Si Tu N'existais Pas

Um Dia De Domingo

Se Você Quiser (Autoral)

Ne Me Quitte Pas

Conselho

Une Belle Historie

Anunciação

Les Champs Élyésees

Mal Acostumado

Voyage Voyage

Caça a Caçador

Je Vuex

Çara Ira

Evidências