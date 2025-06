Reprodução/Instagram Guns N' Roses





Guns N' Roses empolgou os fãs ao anunciar nesta sexta-feira (06) que virá ao Brasil. O grupo passará por cinco cidades com a nova turnê Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things - Porque o que você quer e o que você terá são duas coisas completamente diferentes.





As apresentações estão confirmadas em Florianópolis (21/10), na Arena Opus), São Paulo (25/10), no Allianz Parque), Curitiba (28/10), na Pedreira Paulo Leminski), Cuiabá (31/10), na Arena Pantanal) e Brasília (02/11), na Arena BRB Mané Garrincha).

O Guns'n'Roses estiveram no Brasil em 2022, quando tocou no festival Rock in Rio e realizou uma longa turnê solo.

Formada em 1985, a banda ganhou fama mundial ao lançar os clássicos Sweet Child Of Mine, Welcome to The Jungle e Patience .

Haverá pré-venda exclusiva para o fã-clube, (com duração de 24h), que começa no dia 9 de junho (segunda-feira), às 10h, no www.eventim.com.br/gunsnroses, para as cidades de São Paulo e Brasília. Para a cidade de Florianópolis a pré-venda será feita pelo site www.uhu.com, e para a cidade de Curitiba pelo site www.bilheteriadigital.com.br. Na cidade de Cuiabá a pré-venda começa às 9h, do dia 9, pelo site www.bilheteriadigital.com.br . Em São Paulo haverá ainda a pré-venda Allianz Seguros que será somente on line, do dia 10 de junho (terça-Feira), às 10h, até o dia 12 de junho (quinta-feira), às 10h. As vendas online para o público em geral começam no dia 12 de junho (quinta-feira) às 10h, no www.eventim.com.br/gunsnroses e, presencialmente, na Bilheteria Oficial a partir das 11h, também dia 12. Em Florianópolis a venda geral começa no dia 12 de junho, às 10h, pelo site www.uhu.com. Em Curitiba a venda geral será a partir do dia 10 de junho, às 10h, pelo www.bilheteriadigital.com.br , e no dia 12 de junho na bilheteria física. Para o show de Cuiabá os ingressos também serão vendidos pelo site www.bilheteriadigital.com.br, a partir das 9h, do dia 10 de junho e a bilheteria presencial a partir do dia 17 de junho, às 10h. Brasília terá seus ingressos disponíveis para venda geral no dia 10 de junho, a partir das 10h, pelo site www.eventim.com.br .





