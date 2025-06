Reprodução: Instagram Caetano Veloso

Caetano Veloso, de 82 anos, usou as redes sociais no último domingo (1º) para se pronunciar sobre um questionamento constante entre os espectadores da turnê que ele faz em parceria com a irmã, a também cantora Maria Bethânia, de 78.

Trata-se da dúvida dos fãs sobre "Deus Cuida de Mim". O louvor evangélico, originalmente interpretado pelo pastor Kleber Lucas, tem sido cantado pelo artista ao longo do show. " Eu queria frisar o fato de que dou muita importância ao fenômeno do crescimento das igrejas evangélicas do Brasil", começou.





"É o único trecho que escolhi cantar quando Bethânia sai do palco. Essa era a única canção que não recebia aplausos entusiasmados… e isso não me surpreendeu. Não é um assunto esperado ou desejado pelo nosso público. Via a reação fria da maioria do público, mas me concentrava na canção. Mas via também poucas pessoas cantarem o louvor comigo, algumas chorando", acrescentou.

Por fim, o artista avaliou a escolha da canção gospel como uma forma de trazer produções que mostrem as mudanças pelas quais o mundo vem passando, mesmo reconhecendo que á maioria do público dele e da irmã não é evangélica.

"Agora no meu novo show de festivais, trouxe canções que enfrentem a grande virada que o mundo está iniciando! Cito o BaianaSystem porque esse grupo arrasta milhões na Bahia e faz com que a animação não descambe para a violência", finalizou.

Essa era a única canção que não recebia aplausos entusiasmados… e isso não me surpreendeu. Eu sabia que plateias de shows meus com Bethânia não seriam compostas de maiorias evangélicas, não é um assunto esperado ou desejado pelo nosso público. Via a reação fria da maioria do… pic.twitter.com/FGAjhPYvzb— Caetano Veloso (@caetanoveloso) June 1, 2025