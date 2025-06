Reprodução/Record Ex-Raça Negra, Edson Café enfrentou ruas e vícios

O músico Edson Bernardo de Lima, conhecido como Edson Café, ex-integrante do grupo Raça Negra, faleceu aos 69 anos em São Paulo. Ele foi encontrado desacordado em uma calçada da Zona Leste e não resistiu.





Carreira e contribuições ao pagode

Café fez parte do Raça Negra durante o auge do grupo, entre os anos 1990 e 2005, atuando como violonista, percussionista e compositor. Entre suas principais obras estão a canção "Oi, Estou Te Amando", além de outras sete faixas gravadas pelo grupo. Também compôs para artistas como Só Pra Contrariar.

Sequela do AVC e declínio

Em outubro de 1994, Café sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) que afetou os movimentos do lado esquerdo de seu corpo. Apesar das limitações, continuou na banda tocando pandeiro com a mão direita. No entanto, as sequelas físicas e emocionais o levaram à depressão e, posteriormente, à dependência de álcool e drogas, resultando em sua saída do grupo.

Vida nas ruas e tentativas de recuperação

Em 2016, foi encontrado em situação de rua por uma equipe de reportagem. Uma fã chegou a acolhê-lo, mas ele não permaneceu por muito tempo, alegando que as drogas o ajudavam a esquecer suas frustrações.

Ao longo dos anos, Café passou por 12 clínicas de reabilitação, com apoio de familiares e do vocalista Luiz Carlos, mas não conseguiu se manter longe das ruas. Mesmo em meio às dificuldades, continuou compondo em um caderno.

Desentendimentos e situação recente

O músico expressou mágoa dos ex-companheiros do Raça Negra, afirmando que não recebia direitos autorais por causa de sua dependência química. Nos últimos anos, alternou entre abrigos e a rua, sobrevivendo com auxílio governamental e doações.