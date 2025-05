Foto: Divulgacao Kleber Mendonça Filho é a mente por trás de filmes como Bacurau, Aquarius e Retratos Fantasmas

Anualmente, produções cinematográficas do Brasil aparecem de alguma forma em festivais internacionais: sejam com curtas, documentários ou longas-metragens, há aqueles que configuram mais de uma vez na temporada de premiações, como é o caso de Kleber Mendonça Filho.

No domingo (18), o Agente Secreto, filme do artista com Wagner Moura como protagonista, estreia diretamente no Festival de Cannes, que é considerado um dos maiores do Cinema. Por isso, o iG Gente preparou uma lista de obras do cineasta recifense disponível nos streamings.

Bacurau

Foto: Divulgacao Bacurau

A obra, que é co-direção do artista com Juliano Dornelles, centraliza sua história na cidade-título, esquecida pelos que não habitam o local. Com Bárbara Colen e Thomás Aquino nos papéis principais, Bacurau é uma crítica à maneira como os estrangeiros veem o país e à dinâmica entre o povo brasileiro e o seu próprio território. Disponível no Telecine e Globoplay

Aquarius

Foto: Divulgacao Aquarius

O longa de 2016 acompanha Clara ( Sônia Braga), uma jornalista viúva que mora em um apartamento na Av. Boa Viagem, em Recife. Uma construtora que deseja construir um novo prédio tenta a qualquer custo adquirir a propriedadeda protagonista, que não pretende vendê-la. Disponível no Telecine, Netflix e Globoplay.

Retratos Fantasmas

Foto: Divulgacao Retratos Fantasmas

Uma espécie de cine-documentário, Retratos Fantasmas aborda os cinemas de rua de Recife, mais precisamente a importância e destaque que eles tinham durante o século 20. O cineasta mostra o enfraquecimento do espaço cultural, bem como avalia a relativização do Estado no que se relaciona ao papel da Arte e do Cinema como local de entretenimento e cultura. Disponível na Netflix.

O Som ao Redor

Foto: Divulgacao O Som ao Redor

A trama acompanha a chegada de uma milícia em uma rua de classe média na zona sul de Recife. A organização, que transforma a vida dos moradores, provoca sentimentos conflitantes entre aqueles que vivem no local. Na história, Bia ( Maeve Jinkings), precisa lidar com os seus dois filhos e o barulho excessivo realizado pelo cão de seu vizinho. Disponível no Telecine e Netflix.

Vinil Verde

Foto: Divulgacao Vinil Verde

Uma mãe presenteia a filha com uma caixa de vinis antigos. Embora a menina possa escutá-los, ela não deve ouvir o disco da cor verde. O curta-metragem está disponível no Arte1 Premium (por meio de uma assinatura dentro do Amazon Prime Video).

Recife Frio

Foto: Divulgacao Recife Frio

O curta analisa as interações humanas com Recife, que é conhecida pela sua característica tropical, mas vive, no longa, uma queda na temperatura após mudança climáticas provocadas por um meteorito. Disponível na MUBI.

Eletrodoméstica

Foto: Divulgacao Eletrodomésticas

Ambientada nos anos 80, a obra mostra uma família que vive rodeada de eletrodomésticos muito barulhentos. O curta está disponível na MUBI.