Foto: Divulgação Bacurau, O Agente Secreto e Motel Destino

Anualmente, retorno de nomes consolidados na indústria e primeiros trabalhos de cineastas participam do Festival de Cannes, considerado um dos maiores do mundo desse nicho. Na edição de 2025, assim como no ano anterior, O Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho concorre à Palma de Ouro, competição máxima da premiação francesa.

Mas como uma produção nacional chega à França?

Diferentemente do Oscar, campanhas e lobbys não são a maneira de garantir a presença de um longa em solo europeu. Em entrevista ao iG Gente, a a crítica da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) e votante do Critics Choice Awards , Fabiana Lima detalha a relação entre os criadores audiovisuais e a instituição, que é caracterizada a partir de uma dinâmica muito mais pessoal se comparada à Academia.

"Cannes está sempre muito atualizada de tudo que está rolando com os principais cineastas do mundo. Além disso, o festival tem um contato muito próximo por meio da Residência de Cannes", explicou.

O projeto anual é marcado pela participação de 12 cineastas, que passam meses na França para fins artísticos. Durante o tempo em que se dedicam à residência, eles se profissionalizam e ganham repertórios que podem catapultá-los a próximas edições do festival, como é o caso de Karim Aïnouz.

Divulgação Fabio Assunção se transforma em vilão em 'Motel Destino'

"[Ele] é uma cria de Cannes. O Céu de Suely esteve no Festival. Ele fez a residência. Foi uma trajetória até ele ganhar a competição Um Certo Olhar com A Vida Invísivel. No ano passado, competiu pela Palma de Ouro com Motel Destino", relembrou ela.

"Não é igual ao Oscar, nesse sentido. Cannes dá prioridade para os seus cineastas que já fizeram uma trajetória dentro do festival", acrescentou a profissional.

Além disso, é claro, a seleção também é um ponto a se frisar quando se trata do evento francês. "Existe um comitê de seleção com muitas pessoas, que assistem muitos filmes ao longo do ano", analisou.

"É um festival que realmente tenta criar um senso de comunidade. Tenta preservar isso não só com os filmes, diretores e pessoas com as quais Cannes trabalha, mas também com críticos e jornalistas", contou Lima, que já cobriu as últimas três edições diretamente da França.

Retorno de Kleber Mendonça Filho



Foto: MK Productions/Vitrine Filmes "O Agente Secreto", filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura

O Agente Secreto, novo filme do pernambucano, estreia no domingo (18) e concorre à Palma de Ouro contra outros 21 longas-metragens. Mas essa não é a sua primeira vez: amante da sétima arte, o diretor iniciou os compromissos no território francês em 1999, quando trabalhava como crítico de cinema.

A partir de suas análises e trabalho de campo com as coberturas realizadas, o artista preparou o terreno para a sua estreia no festival. Há 20 anos, KMF exibiu o curta " Eletrodoméstica ", que participou da Quinzena dos Realizadores.

Antes do longa-metragem de 2025, o brasileiro teve dois de suas produções na competição máxima: "Aquarius " e " Bacurau ", sendo o último o vencedor do Prêmio do Júri (prêmio dividido com Les Misérables, em 2019).

Sinopse de O Agente Secreto e filmes competidores com o longa brasileiro

Com o retorno de Wagner Moura em um filme nacional após 12 anos, "O Agente Secreto" se passa em 1977 e conta a história de Marcelo, um professor especializado em tecnologia que se muda para Recife com o objetivo de recomeçar sua vida. No local, o homem percebe que está sendo espionado por vizinhos e o caos e a insegurança se instauram com o andamento do thriller político.

Além da obra do cineasta, trabalhos de Ari Aster, Joachim Trier, Julia Ducournau, Richard Linklater e Wes Anderson encabeçam a lista das 22 produções cinematográficas que marcam a 78ª edição do festival francês.