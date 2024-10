Colaboração para EGOBrazil Gabriel Leone sobre ‘Senna’ e carreira no exterior: ‘Uma coisa puxa a outra’

Gabriel Leone , de 31 anos, se prepara para um grande marco em sua carreira internacional, estreando como piloto na minissérie Senna, da Netflix, que será lançada em novembro. Além disso, o ator está envolvido nas gravações de Citadel, uma produção do Prime Video, conhecida por seu elenco internacional. Leone, que já atuou ao lado de Adam Driver no filme Ferrari, segue os passos de grandes nomes brasileiros como Rodrigo Santoro e Wagner Moura, consolidando sua trajetória fora do país. “Gravei a primeira parte de Citadel em Londres, foi uma experiência incrível. Mesmo quando o trabalho é no nosso país, é um privilégio filmar e conhecer um novo lugar”, comenta o ator.

Citadel, estrelada por Priyanka Chopra-Jonas e Richard Madden, é uma série de espionagem que envolve agências secretas globais. Com dois spin-offs previstos para este ano, a série promete ampliar ainda mais o sucesso da franquia. Gabriel Leone, que se dedicou intensamente ao papel, recebeu ajuda de um preparador para aperfeiçoar seu sotaque em inglês, mas mantém sigilo sobre seu personagem. “Ainda tenho mais cenas para gravar, mas por enquanto não posso revelar muitos detalhes”, revela.

Casado com a atriz Carla Salle desde maio, Leone está ansioso para a estreia de Senna. Ele acredita que a minissérie ajudará sua geração a compreender a grandiosidade de Ayrton Senna, um ícone brasileiro. “A série é emocionante e traz muita adrenalina. Além das corridas, tentamos transmitir a essência de quem ele foi na vida, especialmente a emoção”, explica o ator. Ele também compartilha que a experiência de interpretar Senna e participar de Ferrari despertou ainda mais seu interesse por direção. “Eu sempre gostei de dirigir, mas o treinamento especial que tive para Ferrari me ensinou muito sobre controle e funcionamento dos carros”, diz.

Com uma carreira em ascensão, Gabriel Leone está em busca de personagens desafiadores, tanto no Brasil quanto no exterior. “Minha carreira continua sendo construída onde houver bons projetos. O importante é encontrar papéis que me desafiem e inspirem”, afirma. Protagonista da série Dom, um dos maiores sucessos do Prime Video no Brasil, Leone avalia a projeção internacional das produções brasileiras. “O Brasil tem um mercado forte em países que falam português, mas acho que ainda não conseguimos atingir com força mercados de outras línguas que não estão acostumados com legendas”, comenta.

O ator também destaca que o diretor Michael Mann, de Ferrari, assistiu ao primeiro episódio de Dom, o que pode ter contribuído para sua escolha no longa. “Já tinha uma agente nos Estados Unidos e estava aperfeiçoando meu inglês antes do convite. Acho que tudo é resultado de trabalho e de aproveitar as oportunidades que surgem”, conclui.

