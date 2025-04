Foto: MK Productions/Vitrine Filmes "O Agente Secreto", filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura

"O Agente Secreto", filme dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi selecionado para participar do Festival de Cannes em 2025. A produção brasileira irá concorrer ao prêmio máximo do evento: a Palma de Ouro.

Nesta quinta-feira (10), o diretor contou para o público a respeito da participação do longa. "O AGENTE SECRETO terá sua estréia mundial no Festival de Cannes em Competição, foi anunciado agora em Paris", comemorou.

"Eu penso logo na equipe extraordinária e nas filmagens inesquecíveis que tivemos ano passado. E no elenco maravilha e em Wagner Moura, grande ator, astro e pessoa", acrescentou ele.

O cineasta ainda revelou que o longa está nos estágios finais de produção e que chegará às telonas no segundo semestre de 2025. Neste ano, a edição do festival acontece entre os dias 13 e 24 de maio. Essa não é a primeira vez do pernambucano em Cannes: Aquarius e Bacurau já configuraram no evento cinematográfico em temporadas passadas.