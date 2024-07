Laura Castor Diretor quebra protocolo e revela visual de Wagner Moura para novo filme

O diretor Kleber Mendonça Filho matou a curiosidade dos fãs ao revelar o visual de Wagner Moura para o filme 'O Agente Secreto'. A dupla está rodando o longa em Recife.

No perfil do Instagram, o cineasta compartilhou uma foto dos bastidores e entregou um pouco do personagem do ator. Os seguidores se animaram com a revelação do protagonista da trama.

Para as gravações, o artista repetiu o bigode de 'Guerra Civil', mas em um estilo mais cheio.

Com mais de 19 mil comentários, os internautas rasgaram elogios para o ator. "Explodindo de lindo esse homem", disparou uma; "Tanto faz diante ou detrás das câmeras!", brincou outro; "Pablo Escobar és tu?", comentou um terceiro.

Em 'O Agente Secreto', Wagner Moura vive um professor universitário acusado de atividades subversivas e que se muda de São Paulo para Recife na tentativa de escapar de agentes do governo. Ele desembarca na cidade na semana do carnaval e começa a desconfiar que está sendo espionado por seus vizinhos.

