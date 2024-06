Reprodução Instagram - 14.6.2024 Cantor Skowa

Morreu nesta quinta-feira (13) o cantor e instrumentista Marco Antonio Gonçalves dos Santos, popularmente conhecido como Skowa. O artista integrava o “Trio Mocotó” e as bandas “Skowa” e “Máfia”, sucessos em 1980.



O musicista morreu após uma parada cardiorrespiratória. Ele estava internado em uma instituição hospitalar de Botucatu, no interior de São Paulo. Skowa também lidava com as sequelas da Covid-19.



Relação com a música

Marco Antonio Gonçalves dos Santos teve as primeiras experiências com o mundo da música ao lado dos familiares. A madrinha dele era pianista e estudava música erudita.



Famosos lamentam

Amigos e colegas da classe artística vieram a público se despedir do cantor e prestar seus sentimentos aos familiares. As homenagens póstumas foram publicadas nas redes sociais.



“Perdi um amigo. Perdemos. Fica mais triste sem você, Skowa. Obrigada, amigo. E que artista vibrante. Ensinando tanto sempre”, declarou Marisa Orth. “Que descanse em paz e agite no paraíso”, completou Luiz Thunderbird.



“Me ensinou a escutar música sem equalizar, me chamou para escutar os arranjos de metal que estava fazendo para o 'Skowa' e a 'Máfia', me convidou para colocar uma guitarra na música ‘Zumbi’. Fica uma história de amizade, música e amor", finalizou André Abujamra.





