Foto: José de Holanda Expoentes do samba rock, Trio Mocotó se apresenta na Virada Cultural SP





O lendário Trio Mocotó , expoentes do samba rock e que ajudaram a definir o som da música black brasileira na década de 1970 , está de volta após um hiato de 10 anos fora dos palcos.

O grupo se apresenta gratuitamente no próximo sábado (18), às 19 horas, na Praça das Artes (Avenida São João, 281, Centro, SP/SP), como atração da Virada Cultural SP 2024.

Criadores de uma fusão única de samba, rock, funk e soul , eles conquistaram um lugar especial no coração dos amantes do groove no Brasil e no mundo. Com sua alegria e carisma contagiantes, os fãs podem esperar um show eletrizante repleto de sucessos dos seus cinco discos e mais de 50 anos de carreira .



O Trio Mocotó foi formado em 1968 na Boate Jogral , onde Fritz Escovão, João Parahyba e Nereu Gargalo trabalhavam. Na época, a boate paulistana era o grande ponto de encontro da música brasileira e os três contratados da casa trabalhavam como banda de apoio para nomes como Clementina de Jesus, Nelson Cavaquinho, Cartola, Paulo Vanzolini, Manezinho da Flauta , além das históricas "canjas" com artistas brasileiros e outros visitantes estrangeiros como Tommy Flanagan, Duke Ellington, Oscar Peterson, Earl Hines, Jon Carter, Michel Legrand e Dizzy Gillespie .

Desde 2003, o grupo é formado por João Parahyba , Nereu Gargalo e Skowa Santos .

Um desses encontros começou a se tornar frequente: Jorge Ben no violão, Fritz na cuíca, Nereu no pandeiro e João Parahyba com sua mistura de timba e bateria.

A batida que nasceu desse encontro, se transformou em marca registrada e levou Jorge Ben e o trio definitivamente ao estrelato. E foi essa batida que deu origem ao samba-rock .

O trio acompanhou Jorge em praticamente todas as faixas do álbum Jorge Ben (1969) incluindo Que Pena, Domingas, Take it Easy my Brother Charles e País Tropical.

O clássico disco Toquinho e Vinicius 1971 – No primeiro disco da dupla também é Mocotó do começo ao fim, com destaque para Testamento, O Velho e a Flor e O Canto de Oxum . Além desse disco o trio acompanhou a dupla em Regra Três e A Tonga da Mironga do Kabuletê e em diversas apresentações do show Encontro com Marilia Medalha .

O grupo, em trabalho solo, gravou álbuns que se tornaram clássicos da música brasileira e disputados por colecionadores, como Muita Zorra (1971), Trio Mocotó (1973) e Trio Mocotó (1977).

Trio Mocotó na Virada Cultural SP 2024

Sábado, 18 de maio de 2024, às 19 horas

Local: Praça das Artes - Av. São João, 281, Centro, SP/SP)

Entrada gratuita