Marisa Orth fala sobre relação conturbada com o filho

Marisa Orth, que costuma manter discrição sobre sua vida pessoa, revelou ter passado por dificuldades na convivência com seu único filho, João Antonio, de 24 anos, fruto do relacionamento com o ex-marido Evandro Pereira.

A atriz falou sobre sentimento de culpa e brigas com o filho, e que o problema se tornou tão sério que ela decidiu fazer terapia para aprender a lidar com a situação.

"Quando a gente deixa de cuidar de alguém, a gente se sente culpada. Tenho culpa por ter trabalhado demais, por não ter entendido quem ele era a tempo. Eu julgava algumas características dele como sendo apenas uma frustração do meu desejo. É um egocentrismo de mãe”, disse a atriz em entrevista ao podcast Theorapia, do ator Theodoro Cochrane.

Ela continuou: “Porque é muito difícil. Ao mesmo tempo, me culpo por ter mimado demais, ter dito muito sim, e me culpo por ter tido que ser dura muitas vezes. Dizem que no primeiro filho você erra, e no segundo você é uma expert. Só tive um filho. É uma frustração que eu tenho, de não ter tido outro filho."

Marisa afirma que decidiu começar a terapia devido ao comportamento de João, mas que ele só aceitaria fazer caso ela fosse junto. Ela aceitou e revela que a decisão fez muito bem para a convivência com o filho.

"Mas estou melhor nas minhas culpas. Eu e João fizemos dois anos de terapia juntos. Chegou nesse ponto, de briga. A gente tem muito pavio curto, minha família era bastante 'berrenta'. A gente conversa bastante, mas o João chegou numa escalada de violência, que eu falei: vai fazer terapia, e ele disse: 'só se você vier junto'. Fizemos terapia familiar e foi muito bom", completou.