A 31ª edição do "Prêmio da Música Brasileira", um dos mais importantes da indústria fonográfica, ocorre nesta quarta-feira (12), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O artista que será homenageado na premiação é Tim Maia (1942 -1998); confira os músicos mais premiados no evento:

Reprodução/Instagram Maria Bethânia





Maria Bethânia

Dona de 23 troféus, a cantora ocupa o primeiro lugar no ranking. A primeira vez que ganhou um título na premiação foi em 1991, quando completava 25 anos de carreira. A artista fará uma turnê ao lado de Caetano Veloso no segundo semestre deste ano.

Divulgação Alcione





Alcione

Icônica para a história do samba, Marrom vem logo atrás e assume o segundo lugar no pódio de músicos premiados, com 21 títulos. A cantora já levou 19 troféus na categoria "Melhor Cantora", no gênero Samba.

Foto: Aline Fonseca Caetano Veloso





Caetano Veloso

Para fechar o trio de vencedores, Caetano Veloso soma 7 vitórias como "Melhor Cantor" e cinco como "Melhor Álbum". Ao todo, o veterano reúne 19 prêmios de edições passadas do "Prêmio da Música Brasileira".

Lucas Menezes Elba Ramalho





Elba Ramalho

Da mesma forma que Veloso, a musicista paraibana soma 19 títulos na premiação. "Melhor Cantora" foi a categoria onde Elba Ramalho mais se destacou no decorrer das edições da premiação.

Reprodução Instagram - 10.6.2024 'Fundo de Quintal'





Fundo de Quintal

No mesmo patamar que Caetano Veloso e Elba Ramalho, o "Fundo de Quintal" já levou 19 prêmios. A oficialização do grupo ocorreu somente em 1980. Antes disso, eles já organizavam rodas de samba na quadra do Cacique de Ramos, grupo carnavalesco fundado em 1961.

Reprodução Instagram Dominguinhos





Dominguinhos

No quarto lugar temos Dominguinhos, considerado como ícone do forró . Ao representar o gênero musical nordestino, o cantor se destacou e foi premiado 18 vezes no decorrer do "Prêmio da Música Brasileira".

Divulgação Zeca Pagodinho





Zeca Pagodinho

Assim como Dominguinhos, Zeca Pagodinho já arrematou 18 prêmios em edições passadas do evento. “Melhor Cantor” e “Melhor Álbum” foram as categorias mais vencidas por ele, que recentemente fez uma live em prol das vítimas do Rio Grande do Sul.

Divulgação Alceu Valença





Alceu Valença

Cantor e compositor nordestino, Alceu Valença, de 77 anos, tem 14 prêmios na estante. O músico foi homenageado recentemente no "Sem Censura", programa apresentado por Cissa Guimarães. Entre os hits do artista, destacam-se "Anunciação", "La Belle de Jour" e "Tropicana".

Leo Aversa / Divulgação Paulinho da Viola





Paulinho da Viola

Conhecido pelas produções que mesclam samba com outros estilos, o cantor e compositor foi outro que se destacou na premiação. No decorrer das edições, ele já arrematou 13 títulos, principalmente nas categorias "Melhor Cantor" e "Melhor Álbum".

Reprodução Instagram - 10.6.2024 'Roupa Nova'





Roupa Nova

Assim como Paulinho da Viola, a banda de soft rock Roupa Nova, conhecida pelas canções com aberturas de vozes e harmonizações vocais, também venceu 13 prêmios. Os integrantes já levaram onze vezes o troféu de “Melhor Grupo” na modalidade "Canção Popular".

