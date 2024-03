Reprodução Instagram Caetano Veloso e Maria Bethânia anunciam novas datas da turnê; veja

Após a confusão para a compra dos ingressos para a turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia, os dois anunciaram novas data no Rio de Janeiro e em São Paulo, cidades que esgotaram as entradas em uma hora.

Ao todo foram divulgadas três novas datas: 10 e 11 de agosto, na Farmasi Arena, no Rio; e 15 de dezembro, no Allianz Parque, em São Paulo.

A Pré-venda para clientes Banco do Brasil Ourocard Visa será feita nesta quinta-feira (21), e a venda geral a partir de sábado (23).

Ao esgotarem os shows de São Paulo e Rio de Janeiro em apenas uma hora, os ingressos estão sendo revendidos por quase R$3 mil .

Na venda oficial, o ingresso mais caro para camarote parte de R$600. Já em site de revenda, podemos encontrar até nas meias-entradas, que chegam a custar quase R$ 2,5 mil.

Além das cidades esgotadas, os irmãos se apresentam Belo Horizonte (em 7 de setembro, no Mineirão), em Belém (29 de setembro, no Hangar), em Porto Alegre (12 de outubro, na Arena do Grêmio), em Brasília (9 de novembro, no Arena Mané Garrincha) e em Salvador (30 de novembro, na Arena Fonte Nova).

