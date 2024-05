Alcione celebra o aniversário de sua afilhada Karinah com um jantar especial no Rio de Janeiro Alcione, a Marrom, abriu as portas de sua residência para comemorar o aniversário de sua afilhada e cantora Karinah, na noite de ontem (20/05) na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O jantar foi um presente da madrinha Alcione. Karinah é convidada de Alcione em sua turnê de 50 anos. Alcione acordou cedo e preparou […]O post Alcione celebra o aniversário de sua afilhada Karinah com um jantar especial no Rio de Janeiro apareceu primeiro em EGOBrazil.

