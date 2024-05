Reprodução Instagram - 28.5.2024 Zeca Pagodinho faz live com artistas para arrecadar doações ao RS

Na última segunda-feira (27), o musicista Zeca Pagodinho reuniu Gilberto Gil, Alcione, Xande de Pilares, Jorge Ben Jor, Jorge Aragão, Teresa Cristina, Pretinho da Serrinha, Diogo Nogueira e Arlindinho para fazer uma live em prol aos vitimados pelas fortes chuvas e enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul.



Além do time de artistas consolidados na indústria fonográfica brasileira, Zeca contou com o apoio do neto Noah. Avô e neto cantaram “Naquela Mesa”, um dos maiores hits interpretados pelo cantor.



Fora “Naquela Mesa”, os músicos tocaram outros sucessos que marcaram gerações. “Remelexo”, “O que é, o que é”, “Ladeira da Preguiça”, “Mutirão de Amor” e “Não sou mais disso” foram algumas das canções.



A live organizada por Zeca Pagodinho foi apresentada por Bruna Dealtry e Chico Moedas. Em certo momento da live, os apresentadores contaram que as doações já haviam ultrapassado R$ 250 mil.

