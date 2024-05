Reprodução/Instagram Madonna no Rio: tudo o que você precisa saber sobre o show de sábado (4)

Neste sábado (4), Madonna subirá ao palco montado na Praia de Copacabana para o último show da turnê "The Celebration", que revisita seus 40 anos de carreira. Gratuita, a apresentação deve atrair 1,5 milhão de pessoas, segundo a prefeitura do Rio de Janeiro.



A cantora deve entrar em cena às 21h45, e o show deve durar cerca de duas horas. O palco está localizado em frente ao hotel Copacabana Palace, onde Madonna está hospedada. Para quem não puder ir, o show será transmitido pela TV Globo e pelo Multishow.

O show

A expectativa dos fãs é que as brasileiras Pabllo Vittar e Anitta apareçam de surpresa no palco. Pabllo, inclusive, participou de dois ensaios, nestas quinta e sexta-feira (2 e 3).

Anitta também é cotada. Ela teria recusado o convite para ir ao Met Gala por causa do show da Rainha do Pop. A brasileira participou da música "Faz gostoso", do disco "Madame X", lançado por Madonna em 2019.

Setlist

As apresentações da "The Celebration Tour" não têm apresentado muitas variações. A performance é dividida em sete atos, com 26 músicas principais. Confira a provável setlist do show do Rio:

Nothing Really Matters Everybody Into the Groove Burning Up Open Your Heart Holiday Live to Tell Like a Prayer Erotica Justify My Love Hung Up Bad Girl Vogue Human Nature Crazy For You Die Another Day Don't Tell Me Mother and Father Express Yourself La Isla Bonita Bedtime Story Ray of Light Take a Bow/Rain Like a Virgin Bitch I'm Madonna Celebration

Homenagens

Madonna estará levando homenagens para os telões neste sábado (4). Fãs registraram a imagem da vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018, sendo exibida em um telão durante um ensaio. Além da vereadora, também foi possível observar a figura da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP). Saiba mais aqui.

Outra homenagem prevista é para famosos brasileiros que morreram vítimas da Aids. Nos testes de luz e passagem de som feitos na quarta (1º), apareceram nos telões fotos de figuras como Betinho, Renato Russo e Cazuza. A homenagem deve acontecer durante a performance de "Live to tell", assim como em outros shows da turnê "The Celebration".

