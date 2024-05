(Reprodução) Estilista e socialite Donatella Versace

A discografia da cantora pop Madonna está na mente de todos neste momento devido ao show que acontece neste sábado (4), na Praia de Copacabana. Com forte influência da cultura LGBTQIAPN+ dos Estados Unidos, o show da turnê "The Celebration Tour", que comemora os 40 anos de carreira da Rainha do Pop, traz para um dos maiores palcos a cultura do Ballrooms.



Para isso, Madonna conta com a ajuda de sua mestre de cerimônias, a drag queen vencedora da 8ª temporada de RuPaul's Drag Race, Bob the Drag Queen, além de figuras importantes da mídia e da cena queer de cada país por onde a turnê passou.

Com mais de 70 convidados, Madonna chamou pessoas como Rick Martin, Salma Hayek, Trixie Mattel, Kim Petras, Pamela Anderson, Papai Noel, Donatella Versace, Jean Paul Gaultier e até sua chef de cozinha particular para dar notas para as performances dos bailarinos, enquanto canta "Vogue".

Para o show do Brasil a escolhida foi a drag queen e cantora Pabllo Vittar, que já surgiu ensinado com a Rainha do Pop durante a passagem de som, chango até a pegá-la no colo e andar no palco.

Veja todas as pessoas que já foram convidadas para o momento de julgamento





Pabllo e Madonna

Nesta quinta-feira (2), a artista surpreendeu os fãs ao realizar o ensaio e a passagem de som no palco montado em Copacabana, Rio de Janeiro, que irá abrigá-la no final de semana. A diva pop também entregou uma surpresa, a cantora drag queen Pabllo Vittar deverá fazer uma colaboração com a veterana.

No início da noite, fãs da cantora que aguardavam em frente ao hotel Copacabana Palace notaram uma movimentação suspeita. A surpresa foi revelada logo após Madonna surgir no palco com vestes extravagantes para ensaiar a apresentação.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a artista praticando as músicas "Nothing Really Matters", "Burning Up" e "Express Yoursef". A grande novidade foi a presença da cantora Pabllo Vittar, que subiu ao palco e ensaiou coreografias com a diva pop.

Além disso, a pequena apresentação teste revelou que Madonna está preparando uma colaboração inédita com um grupo de ritmistas brasileiros. Em alguns vídeos, é possível escutar elementos do samba combinados ao pop americano.

