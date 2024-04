Reprodução Instagram - 30.4.2024 Pabllo Vittar e Madonna

O show de Madonna continua sendo comentado pelos admiradores da artista , considerada como “Rainha do Pop”. Uma brasileira conhecida no mesmo gênero musical pode se apresentar com ela no Rio de Janeiro. Trata-se de Pabllo Vittar , fã declarada de Madonna.



Segundo o jornal “Extra”, do Grupo Globo, a própria drag queen cogita a possibilidade de dividir palco com a cantora internacional. Caso a cotação se confirme, é provável que Vittar faça um dueto com Madonna .



Nos últimos shows da “The Celebration Tour” , durante a música “Vogue” , um convidado especial dividia o palco com a musicista principal. Recentemente, no México , por exemplo, a convidada foi a atriz e produtora Salma Hayek.



Além de Pabllo, a funkeira Anitta deve fazer uma participação no show, que ocorre na Praia de Copacabana e receberá mais de 1 milhão de pessoas. Anitta e Madonna se aproximaram durante “Faz Gostoso”, canção que lançaram juntas em 2019 .

