Reprodução Madonna faz homenagem à vítimas do vírus HIV em show

Um dos momentos mais marcantes dos shows de Madonna, em sua turnê de celebração aos seus 40 anos da carreira, é a homenagem feita a personalidades que morreram em decorrência do vírus HIV, com imagens exibidas no telão. Não será diferente no show que acontece neste sábado (4), no Rio de Janeiro. A homenagem será feita durante a música “Live to tell”.

Durante o ensaio na Praia de Copacabana, foram exibidas imagens de artistas brasileiros, entre as quais podem ser vistas as do ator Mauro Faccio Gonçalves, o Zacarias dos “Trapalhões”, a da atriz Sandra Bréa, e do ator Wagner Bello, o Etevaldo do “Castelo Rá-Tim-Bum”.

A imagem de Zacarias surpreendeu alguns fãs do artista, que morreu aos 56 anos em 1990. Na época rumores diziam que o humorista seria bissexual e teria adoecido por conta do vírus do HIV. As informações sobre sua sexualidade e causa da morte, no entanto, nunca foram confirmadas.

A atriz Sandra Bréa, que atuou em novelas como O Bem-Amado e a versão original de Elas por Elas, da TV Globo, também apareceu no telão. Sandra revelou em 1993 que tinha sido contaminada pelo vírus, em 1998 ela fez uma participação no capítulo final novela Zazá, transmitindo uma mensagem às vítimas do HIV. Sandra morreu em 2000, aos 47 anos, em decorrência de um tumor no pulmão.

Leia também Calor e assédio dos fãs: as reclamações de Madonna no Brasil

Outros nomes que devem aparecer na homenagem são os de Cazuza, cantor vítima da Aids aos 32, em 1990. Renato Russo, vocalista da banda Legião Urbana, morto aos 36 anos, em 1996.

Enquanto o público acompanhou o avançar da doença em Cazuza, que continuava a aparecer publicamente e a realizar show, Renato Russo preferiu se preservar e teve seu fim longe dos holofotes da mídia.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp