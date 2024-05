Reprodução Homenagem política! Madonna revela surpresas em 2º dia de ensaio; veja

A cantora Madonna voltou a subir no palco montado na praia de Copacabana nesta sexta-feira (3) para ensaiar detalhes do show do dia seguinte. A nova aparição da diva pop entregou surpresas que devem compor a apresentação do sábado (4). Entre elas está a homenagem para personalidades políticas brasileiras famosas, como Marielle Franco e Erika Hilton.

Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível observar que a cantora drag queen Pabllo Vittar fez companhia para Madonna mais uma vez. No dia anterior, a artista brasileira já havia se encontrado com a norte-americana para o ensaio de uma colaboração musical.

A novidade da vez fica por conta das homenagens que Madonna estará levando para os telões no sábado. Fãs registraram a imagem da vereadora Marielle Franco sendo exibida para o público. A política foi executada no dia 14 de março de 2018 após ter o carro alvejado por criminosos. Ela ganhou destaque pelo ativismo em prol dos direitos da comunidade negra, periférica e LGBTQIA+.

Além da vereadora, Madonna também representou a figura da deputada federal por São Paulo Erika Hilton (PSOL). A modelo trans ganhou notoriedade pública por defender a comunidade LGBTQIA+.

O ensaio da cantora contou ainda com a imagem do indigenista brasileiro Bruno Pereira. Ele e o jornalista britânico Dom Phillips foram assassinados durante uma viagem pelo Vale do Javari, segunda maior terra indígena do Brasil, no extremo-oeste do Amazonas. Eles faziam um estudo sobre a população indígena e ribeirinha. Vale destacar que a região é bastante afetada por invasões e atividades criminosas.

Além dessas figuras de repercussão política, Madonna levou representação de artistas brasileiros célebres como Caetano Veloso, Fernanda Montenegro, Cazuza, Renato Russo, etc.

A @ErikakHilton no telão da Madonna, com a Pabllo e Marielle é algo muito emocionante na vida de uma gay. HISTÓRICO pic.twitter.com/y6xyj1Qlb9 — Alexandre Putti (@puttialexandre) May 3, 2024









Cláudia Magno, Caio Fernando Abreu, Ronaldo Resedá, Cazuza, Betinho, Roberto Azevêdo, Renato Russo, Zacarias, Wagner Bello e Sandra Bréa homenageados em "Live to Tell". Vídeos do ensaio de Madonna em Copacabana. #MadonnaInRio #MadonnaCelebrationTour pic.twitter.com/geOAq4zM4U — Mauricio Gyboski (@MauricioGyboski) May 3, 2024













MADONNA E PABLLO VITTAR AGORA EM COPACABANA, ISSO TÁ ACONTECENDO MESMO!!! MUSIC!!!! pic.twitter.com/sOLEgLZaMv — theuz (@mxthrodrigues) May 3, 2024