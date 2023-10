Reprodução/ Multishow/ Twitter Tomorrowland Brasil termina com mais críticas e Alok pedindo a paz

O Tomorrowland Brasil chegou ao fim neste sábado (14). O último dia do maior festival de música eletrônica contou com shows de brasileiros, como Alok e Vintage Culture, mensagens de paz, mas também com muitas críticas.

Vintage Culture, que estava marcado para tocar no segundo dia de evento, se apresentou no terceiro devido a suspensão da programação. Mesmo assim, o DJ tirou a galera do chão.



Alok foi quem fechou o festival. Além de tocar hits como "Hear Me Now" e "Fuego", ele entrou no tema do evento e deixou uma mensagem para os fãs. O DJ apareceu com uma camisa escrita "paz" e "esperança" em diversos idiomas.

"A gente quer é que o mundo dê uma chance pra paz", disse Alok na apresentação.



O DJ passou por momentos difíceis com a família nos últimos dias. O pai de Alok, DJ Juarez Petrillo, sobreviveu ao ataque do grupo terrorista Hamas ao festival de música eletrônica "Universo Paralelo", no sábado (7), em Israel. Após momentos de tensão, ele voltou ao Brasil, em segurança, na última quarta-feira (11).



Mas nem tudo acabou bem no "Tomorrowland Brasil". O festival enfrentou problemas na estrutura com as fortes chuvas do primeiro dia e, por isso, cancelou a programação do segundo. O público enfrentou muita lama e filas quilômetricas para sair do Parque Maeda, em Itú, onde aconteceu o evento, e fez diversas críticas à organização. O festival decidiu reabrir as portas para o último dia e garantiu melhorias na estrutura . Mas, mesmo assim, mais reclamações foram feitas na web:

Banheiro em container e plataforma nas pistas no MÍNIMO.

Vcs tem o nome de um dos - se não O - maiores festivais do mundo, tem que ter o mínimo de qualidade

Foram mts erros de iniciante q levaram aos problemas desse ano, o tempo ngm controla, mas se prevenir depende só de vcs. — Vinícius 70/100 (@tiltedZorn) October 15, 2023





Mudaram o local de Uber na saída e todo mundo teve que caminhar 3km com malas sem ninguém da produção avisar antecipadamente, cobrar valores absurdos em lojas nas lojas sendo que vocês deveriam dar condições pra barracas. Fora isso, muito obrigado por tudo e até outubro de 2024❤️‍🔥 — ANDREAS (@andstrucker) October 15, 2023





Troquem a data ou forcem uma infraestrutura melhor! Nesse terceiro dia estava tudo muito melhor em relação ao primeiro, já que tapumes foram colocados nas principais vias. Tirando isso, vida longa ao Tomorrowland Brasil! — Skeeterz (@skeeterzmusic) October 15, 2023





Experiência geral do Tomorrowland: nota 4 de 10



Organização péssima, comida cara demais pra qualidade horrível (50 reais em um cachorro quente da esquina), 90 reais pra carregar o celular, 35 reais em uma capa de chuva, 9 reais na água... — PB (@pedrobrito032) October 15, 2023





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente