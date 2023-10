"Para fornecer ao público informações (de segurança) da melhor forma possível, telas VMS serão usadas no local. Para gerenciar a mobilidade para e a partir do local do festival, também serão usadas telas digitais móveis. Nas telas VMS, já havia mensagens pela manhã sobre o clima. Também foram enviadas várias notificações por push via aplicativo sobre o clima, além de e-mails que também foram enviados aos participantes do festival com todas as informações práticas. Graças ao aplicativo, os usuários do aplicativo são visíveis em um mapa de calor e podemos direcionar áreas específicas"