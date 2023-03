Divulgação Tomorrowland Brasil 2023





O Tomorrowland, festival de música eletrônica, iniciou nesta terça-feira (28) o pré-registro para as vendas de ingressos da edição brasileira que acontecerá de 12 a 14 de outubro, no Parque Maeda em Itu, São Paulo.

As vendas serão disponibilizadas a partir de 30 de março pelo site oficial do evento, com uma variedade de ingressos disponíveis em diferentes modalidades. A cerveja alemã Beck’s é a responsável por trazer o festival de volta ao Brasil e o tema já está definido. Historicamente, o Brasil recebe o tema do ano anterior feito na Bélgica, assim, a 3ª edição do Tomorrowland Brasil vai girar em torno do "The Reflection of Love" - "O Reflexo do Amor" que simboliza a energia positiva que o festival representa.

Leia também Alok bate recorde de público no Tomorrowland 2022





O palco principal levará o nome de “Reflection of Love”, e a estrutura contará com: 53 metros de altura; 270 metros de largura; 990 metros quadrados de blocos de vídeo; 1.273 lâmpadas; 214 alto-falantes e subs; 61 lasers e 18 fontes. O Tomorrowland tem o Brasil como a segunda maior comunidade do festival, somente nas primeiras 24 horas do anúncio do retorno ao país, o site oficial da marca registrou mais de 400 mil inscritos.

Ingressos





Confira todas as informações de ingressos:

Meia entrada : Ingressos da meia entrada poderão ser utilizados por estudantes, idosos e portadores de deficiência. O valor será de a partir de R$ 525,00.

Entrada Social : o festival aderiu à entrada social, uma das novidades desta edição, com o objetivo de que mais pessoas possam ter a oportunidade de participar da experiência Tomorrowland e ainda contribuir com uma ação social. Os valores arrecadados por meio da venda destes ingressos serão destinados ao Tomorrowland Foundation que, em conjunto com a Prefeitura Municipal de Itu, atenderão crianças e adolescentes com idades entre 4 e 18 anos em prol de projetos de educação de artes e música.

Os ingressos da Entrada Social estão a partir de R$ 630,00, e são destinados unicamente para o ingresso integral. Nesta categoria, as compras não são cumulativas com outras modalidades como a meia entrada, outras promoções, convênios e/ou descontos legais.

Inteira : Ingressos com valores integrais a partir de R$ 1.050,00.



DreamVille : Uma das experiências do festival é o DreamVille, camping oficial do Tomorrowland. Trata-se de uma cidade onde as pessoas dormem, comem, vivem e principalmente aproveitam os 5 dias do festival (o festival começa para os DreamViller's na quarta e termina domingo). O local conta com um marketplace exclusivo e uma super estrutura posicionada de forma estratégica para garantir mais conforto e facilidades para os visitantes.

O DreamVille é dividido em diferentes áreas e contam com diversos tipos de acomodações, como o espaço Magnificent Greens, local onde o visitante leva a própria barraca, e o Easy Tent, o qual acomoda até duas pessoas em barracas personalizadas do próprio Tomorrowland.

Para a maior experiência do ano, os pacotes DreamVille contarão com vantagens exclusivas para os visitantes, como: acesso ao The Gathering, uma festa exclusiva no DreamVille na quarta--feira, 11 de outubro; acesso aos três dias de festival em pista ou comfort area, a critério do visitante; acesso à área de camping conforme o tipo de acomodação escolhida e segurança 24 horas.



Os preços para o DreamVille variam, a partir de R$ 2.125,00.

Divulgação Tomorrowland Brasil 2023





Tabela de ingressos:





Full Madness

O Tomorrowland destina pacotes para os três dias do evento:

Full Madness Meia Entrada - Acesso aos três dia de festival na pista - R$ 1.312,50

Full Madness Social - Acesso aos três dia de festival na pista - R$ 1.575,00

Full Madness Inteira - Acesso aos três dia de festival na pista - R$ 2.625,00

Pensando em quem ama ficar em áreas VIP’s, o festival separou três categorias para todos os dias de eventos:

Full Madness Comfort Meia Entrada - Acesso aos três dias de festival na área VIP -R$ 3.312,50

Full Madness Comfort Social - Acesso aos três dias de festival na área VIP - R$ 3.575,00

Full Madness Comfort - Acesso aos três dias de festival na área VIP - R$ 4.625,00



Wonderful Thursday

Para o primeiro dia, o festival destina ingressos que podem ser adquiridos para um único dia, e são separados em:

Thursday Pass Meia Entrada - Acesso ao festival na pista - R$ 525,00

Thursday Pass Social - Acesso ao festival na pista - R$ 630,00

Thursday Pass - Acesso ao festival na pista - R$ 1.050,00

Thursday Pass Comfort Meia Entrada - Acesso ao festival na área VIP - R$ 1.325,00

Thursday Pass Comfort Social - Acesso ao festival na área VIP - R$ 1.430,00

Thursday Pass Comfort - Acesso ao festival na área VIP - R$ 1.850,00



Magical Friday

Na sexta-feira, segundo dia de festival, os ingressos são separados em:

Friday Pass Meia Entrada - Acesso ao festival na pista - R$ 525,00

Friday Pass Social - Acesso ao festival na pista - R$ 630,00

Friday Pass - Acesso ao festival na pista - R$ 1.050,00

Friday Pass Comfort Meia Entrada - Acesso ao festival na área VIP - R$ 1.325,00

Friday Pass Comfort Social - Acesso ao festival na área VIP - R$ 1.430,00

Friday Pass Comfort - Acesso ao festival na área VIP - R$ 1.850,00

Incredible Saturday

E para fechar o festival, o evento separa os ingressos individuais em:

Saturday Pass Meia Entrada - Acesso ao festival na pista - R$ 525,00

Saturday Pass Social - Acesso ao festival na pista - R$ 630,00

Saturday Pass - Acesso ao festival na pista - R$ 1.050,00

Saturday Pass Comfort Meia Entrada - Acesso ao festival na área VIP - R$ 1.325,00

Saturday Pass Comfort Social - Acesso ao festival na área VIP - R$ 1.430,00

Saturday Pass Comfort - Acesso ao festival na área VIP - R$ 1.850,00

Divulgação Tomorrowland Brasil 2023





Os pacotes para o DreamVille contam com três opções para os três dias de festival para uma pessoa:



DreamVille Magnificent Greens + Full Madness

Espaço destinado para as pessoas que irão utilizar seu equipamento próprio para acampar durante o festival no Magnificent Greens.

DreamVille - Magnificent Greens - R$2.125,00

DreamVille - Magnificent Greens Comfort - R$4.125,000





DreamVille Easy Tent + Full Madness

Para aqueles que desejam realizar a compra em dupla, o Tomorrowland separou duas opções durante os três dias de festival, com direito a uma tenda Tomorrowland edição limitada.

DreamVille Easy Tent - R$6.250,00

DreamVille Easy Tent Comfort - R$10.250,00

DreamVille Spectacular Easy Tent + Full Madness

Para aqueles que desejam realizar a compra em dupla, o Tomorrowland separou duas opções para tornar a experiência fantástica durante os três dias de festival, com direito a uma tenda Tomorrowland edição limitada e facilidades como tomada 220v e chuveiros premium gratuitos.

DreamVille Easy Tent - R$6.850,00

DreamVille Easy Tent Comfort - R$10.850,00