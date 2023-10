Reprodução/Instagram - 14.10.2023 Gil do Vigor sem barba e com a barba

Gil do Vigor mudou o visual e retirou toda a barba dele. O resultado foi compartilhado em suas redes sociais na tarde deste sábado (14). "De tempos em tempos, PRECISAMOS MUDAR", legendou na publicação, que obteve elogios.

Além dos tradicionais comentários de elogios, como "gato" e "lindão", o ex-BBB também ganhou interações que respondiam a sua pergunta, que era se os seguidores preferiam ele sem ou com a barba.

"Lindo sempre bebê! Amei a versão sem barba mais jovem e leve, barba cresce, aproveite as estações amigo", escreveu uma. "Lembrei quando vc tirou a barba no BBB", relembrou outra. "Amamos vc com e sem", afirmou mais um.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: