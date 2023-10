Reprodução/Instagram - 14.10.2023 Tomorrowland Brasil retoma programação após suspensão do 2º dia devido à chuva





O Tomorrowland Brasil anunciou a retomada da agenda do festival neste sábado (14), após a suspensão dos shows do segundo dia devido à chuva. Em comunicado, o evento de música eletrônica disse estar preparado para receber o público, mas reuniu críticas entre os comentários de frequentadores.





"Prontos para te receber", afirmou na publicação nas redes sociais. Internautas fizeram reclamações sobre a estrutura do festival e questionaram se mudanças foram feitas desde então. Em resposta ao iG Gente, a assessoria do festival prometeu melhoras na retomada da agenda no Parque Maeda, em Itú, no interior de São Paulo.

Prontos para te receber!



Ready to welcome you! pic.twitter.com/T71yBvg9Wu — Tomorrowland Brasil (@TMLBrasil) October 14, 2023





"Ontem, os funcionários do Tomorrowland Brasil trabalharam incansavelmente para melhorar a estrutura de solo do Parque Maeda, colocando mais piso de borracha por todo o espaço mais crítico. Foi exatamente para isso que decidiram suspender o evento de ontem e fazer melhorias para ter o melhor evento hoje", informou.

O comunicado ainda assegurou que o line-up segue o mesmo, "a não ser que ocorram atrasos dos artistas e os horários sejam rearranjados". "De resto, toda a equipe de staff do evento está 100% preparada e treinada para atender ao público da melhor maneira possível e fazer o último dia do Tomorrowland Brasil 2023 ser épico", completou a nota.

Sobre os pedidos de reembolso após a suspensão do segundo dia, a assessoria explicou que "cada pessoa será informada individualmente sobre os ingressos adquiridos e a compensação do valor". "Esta informação estará disponível detalhadamente pela conta do Tomorrowland, através do aplicativo e do e-mail cadastrado", pontuou.

"As recargas em Pearls (a moeda oficial do Tomorrowland) do valor remanescente nas pulseiras serão reembolsadas automaticamente como sempre depois do festival, ou poderão ser feitas manualmente pela sua conta Tomorrowland. Siga as instruções na sua conta do Tomorrowland. A previsão é que o reembolso seja efetuado até o final da próxima semana", concluiu.

