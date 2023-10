Divulgação Tomorrowland Brasil 2023

Após o cancelamento do segundo dia do festival Tomorrowland Brasil 2023, nesta sexta-feira (13), por causa de áreas danificadas pelos temporárias que ocorreram na quinta-feira (12), mais uma mudança foi realizada. Desta vez, no line-up.

Em comunicado, o evento de música eletrônica disse estar preparado para receber o público neste sábado (14), mas reuniu críticas entre os comentários de frequentadores.

No palco principal será reduzido o tempo dos três primeiros sets e será adicionado Dimitri Vegas antes do Alok. E no palco Essence, Capoon vai substituir Like Mike.

Confira o novo line-up de sábado:





01h50 - 02h00 - CLOSING SHOW

00h50 - 01h50 - ALOK

23h50 - 00h50 - Dimitri Vegas

22h50 - 23h50 - Steve Angello

21h45 - 22h45 - Paul Kalkbrenner

20h40 - 21h4 - Lost Frequencies

19h40 - 20h40 - Don Diablo

18h40 - 19h40 - John Newman

17h35 - 18h35 - Deorro

16h35 - 17h35 - Yves V

16h30 - 16h35 - OPENING CEREMONY

15h45 - 16h30 - Bhaskar

15h00 - 15h45 - Victor Lou

14h00 - 15h00 - Aline Rocha

14h00 - 02h00 - MC STRETCH

No Youphoria, Dimitri foi adiantado.

SMASH THE HOUSE

01h00 - 02h00 - Brennan Heart

00h00 - 01h00 - Bassjackers

23h00 - 00h00 - Felix Jaehn

22h00 - 23h00 - Dubdogz

21h00 - 22h00 - Dimitri Vegas & Friends

20h00 - 21h00 - Vinne

19h00 - 20h00 - Azteck b2b Diego Miranda

18h00 - 19h00 - Sevenn

17h00 - 18h00 - Bruno Martini

16h00 - 17h00 - INNDRIVE

15h00 - 16h00 - Pontifexx

ESSENCE BY BECKS

00h00 - 02h00 - Mind Against

22h00 - 00h00 - Fideles

20h30 - 22h00 - Capoon

18h30 - 20h30 - Bora Uzer

16h00 - 18h30 - BINARYH

14h00 - 16h00 - Bigfett

