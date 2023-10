Música

Na banda Ratos de Porão desde 1983, o artista segue atuando com o grupo após 40 anos de trabalhos no hardcore. Em 2022, a formação lançou o álbum "Necropolítica", com letras que buscavam refletir a realidade do Brasil. A banda se apresentou no Rock in Rio no mesmo ano, com um show marcado por uma homenagem ao MST e coro contra Jair Bolsonaro. Já em 2023, o grupo lançou o álbum "Isentön Päunokü".