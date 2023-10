Divulgação Tomorrowland Brasil 2023

Nesta sexta-feira (13), foi cancelado a programação do segundo dia do festival Tomorrowland Brasil 2023. A organização afirmou, em comunicado, que áreas internas, estacionamentos e vias de acesso do Parque Maeda, em Itú (SP), onde acontecia o evento, foram danificadas após os temporais de quinta-feira (12).

"Estamos trabalhando fortemente para garantir que tenhamos as condições necessárias para recebê-los com segurança. Amanhã, sábado, 14 de outubro, o Tomorrowland Brasil volta a abrir as portas", diz o anúncio, enviado ao iG Gente.

Os visitantes da área de acampamentos "DreamVille", poderão desfrutar de uma programação especial com a abertura do "The Gathering Stage".

Informações sobre reembolso dos ingressos devem ser divulgadas em breve.

O festival de música eletrônica começou na quinta-feira (12) e vai até sábado (14). O segundo dia de evento contaria com nomes de peso, como o brasileiro Vintage Culture, o sueco Sebastian Ingrosso, os irmãos belgas Dimitri Vegas & Like Mike e o estadunidense Steve Aoki.













