Reprodução: Flipar The Town: domingo tem Bruno Mars, Luísa Sonza, Alok e Seu Jorge

O The Town só começou. Neste domingo (3), o cantor Bruno Mars é a atração principal do festival. Seis anos depois de sua última passagem pelo Brasil, ele se apresentará duas vezes no evento em São Paulo — a segunda será no próximo domingo (10), último dia de shows.

Além dele, também estarão no Palco Skyline Bebe Rexha, Alok e Luísa Sonza. Ontem, a brasileira fez uma breve aparição na apresentação de Demi Lovato, para performar o feat entre as duas, a canção "Penhasco2".

Já no Palco The One, o público poderá acompanhar Seu Jorge, Ney Matogrosso e Matuê. Você confere abaixo a programação deste segundo dia de festival:

Dia 3 de setembro

Palco Skyline

23h - Bruno Mars

20h25 - Bebe Rexha

18h15 - Alok

16h05 - Luisa Sonza

Palco The One

21h45 - Seu Jorge

19h20 - Leon Bridges

17h10 - Ney Matogrosso

15h - Matuê convida O Nordeste

Palco Factory

22h - Luccas Carlos

20h - Wiu

18h - Veigh

16h - Lia Clark

Palco São Paulo Square

20h30 - Esperanza Spalding

18h30 - Jonathan Ferr

16h30 - São Paulo Big Band convida Annalu & Kynnie

15h - São Paulo Big Band

Palco New Dance Order

23h30 - Carlos Capslock Showcase Aka Belisa X Stroka X Tessuto

21h25- Ellen Allien X Badsista

19h50 - Paul Kalkbrenner Live

18h05 - Vitalic

16h35 - Noporn Live

15h05 - Carlos Do Complexo Vs Rhr Live

Confira aqui os destaques do primeiro dia!

Horário de abertura e encerramento

O The Town, irmão mais novo do Rock in Rio, espera receber 500 mil pessoas durante os cinco dias de evento. São 360 mil metros quadrados de área.

O festival acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos. A abertura dos portões está prevista para às 14h, e o encerramento, às 2h. O público pode acessar o evento até às 00h.

Para quem pensa em ir de metrô e trem, um aviso: segundo a concessionária ViaMobilidade, que opera a linha 9- Esmeralda, apesar das falhas e da lentidão no sábado (2) , a operação segue normal neste domingo.

Previsão do tempo

O público pode esperar por bastante calor e pancadas de chuva neste domingo (3). De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da prefeitura de São Paulo, as temperaturas devem atingir máxima de 31ºC, e mínima de 18ºC.

Durante a tarde e a noite, são esperadas pancadas de chuvas isoladas na cidade, mas o potencial de tempestade é baixo. A umidade mínima é de 30%, e a máxima de 90%.

Onde assistir



Se você não vai ao The Town pessoalmente, o festival pode ir até você. O público poderá acompanhar a transmissão na TV pelo Multishow ou Canal BIS, além do Globoplay.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente!