O ex amor de verão de Anitta chega amanhã (28) no Brasil para dar andamento em seus compromissos profissionais, um deles é realizar um procedimento estético com um renomado profissional brasileiro e queridinho por todos os famosos.



Susinna irá realizar a troca de suas lentes de contato com um profissional super popular entre as celebridades. No dia 17 de julho, o especialista em lentes de contato revelou ao portal 'Tendo em Vista' que estava em contato com o manager do ator para realizar o procedimento.



O procedimento é um dos mais populares entre as celebridades brasileiras. O profissional que irá realizar o trabalho no ator, é responsável pelo sorriso de Key Alves, Eslovênia, Mari Gonzalez, Rico Melquiades, Tainá Costa, Flay, Marvvila, Sthefane Mattos, Nobru, Matuê, Ludmilla, Bil Araújo, Neymar Pai, entre outros.