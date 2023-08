Reprodução Web Juliette e Anitta

Após Anitta deixar de seguir o seu ex amor de verão e ele também deixar de segui-lá, chegou a vez dos amigos da cantora. Dessa vez uma famosa que conviveu com o ex-casal, tomou as dores da amiga e deixou de seguir o galã.



A ex-bbb e cantora, Juliette Freire tomou as dores de Anitta e parou de seguir o cantor no Instagram. No último mês, eles estiveram juntos em uma 'eurotrip'.

Reprodução Web Juliette e Simone Susinna





















Susinna chegará ao Brasil amanhã (28) para realizar uma série de compromissos profissionais. Será que entre eles está marcado um bate-papo com a cantora?