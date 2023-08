Com intuito de expandir sua carreira no Brasil, a equipe de marketing de Simone Susinna , estava recrutando pessoas influentes para promover o nome do ator no país. O ator que já era conhecido por seus trabalhos ficou ainda mais comentado nas últimas semanas devido ao seu envolvimento com a cantora Anitta

A equipe do ator estava empenhada em achar alguém que pudesse de fato favorecer a imagem de Simone, entre diversos nomes cogitados o nome preferido de Susinna, era o de Bruna Marquezine. Esta coluna teve acesso exclusivo à uma conversa do ator com a sua equipe, onde mostra que ele escolheu a protagonista de besouro azul.

Ex de anitta



Nas últimas semanas, Anitta e Simone fizeram várias aparições juntos, dando a entender que estavam se relacionando sério. Mas, parece que o amor dos pombinhos já chegou ao fim. Após os boatos da separação do casal tomar conta da imprensa, Anitta se pronunciou através de uma entrevista ao Gshow. "Não estou namorando, estou solteira. Sempre fui", garantiu Anitta ao veículo de comunicação.